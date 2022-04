Anche Cassine avrà il suo Albo del Volontari Civici

CASSINE - Anche a Cassine nasce l'albo del Volontari Civici. Approvato con delibera dall'amministrazione comunale, l'albo nasce «al fine di favorire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività del Comune di Cassine in un’ottica di solidarietà e pluralismo a favore della comunità locale», fa sapere il Comune. «Il servizio civico volontario è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita ed è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell’amministrazione comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali». Tre le aree a cui è possibile iscriversi: area culturale, sportiva, ricreativa, area civile e area sociale.

Le domande di iscrizione all’Albo dovranno essere inoltrate al Comune di Cassine con posta ordinaria, mediante mail o pec, utilizzando preferibilmente il modulo reperibile sul sito del Comune.

Attraverso questo link è possibile accedere alla pagina in cui trovare il modulo e tutte le informazioni relative all’iniziativa.