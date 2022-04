Un successo la giornata ecologica nei Comuni della 'Suol d'Aleramo'

PONTI - Nella giornata di ieri si è svolta l'iniziativa 'Puliamo il nostro paese', che ha visto coinvolti vari Comuni dell'Unione Montana Suol d'Aleramo. La giornata ecologica ha avuto particolare successo nei comuni di Cartosio, Pareto e Ponti (sotto le foto). Le rispettive amministrazioni comunali hanno ringraziato le decine di volontari, tra cui tanti giovani, che hanno preso parte alla pulizie di fossati, rive, aree verdi, boschetti e strade raccogliendo sacchi di rifiuti di ogni genere.

«Una bella mattinata dedicata alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio, soprattutto grazie alla partecipazione e all'entusiasmo dei componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi; siamo certi che la loro generazione sarà molto più attenta e consapevole riguardo alle tematiche ambientali», scrive l'amministrazione comunale di Cartosio sulla propria pagina Facebook.

«Nei luoghi più frequentati lungo il torrente Erro sono stati raccolti decine di sacchi di rifiuti, soprattutto plastica e vetro, sia abbandonati e sia trasportati dalla piena eccezionale dell'ottobre scorso. Ringraziamo tutti i volontari, il lavoro non è terminato e quindi ci siamo ripromessi di ripetere l'iniziativa quanto prima. Un dato certo: la birra Moretti è di gran lunga la preferita (o la più abbandonata..) dai bagnanti dell'Erro».

«Oggi con la giornata ecologica abbiamo fatto vedere quanto teniamo al nostro territorio», scrive il sindaco Walter Borreani sulla Facebook del Comune di Pareto. «Più di 25 i volontari che hanno partecipato alla giornata dedicata a pulire i bordi delle nostre strade provinciali e comunali, bersagliate dai "soliti idioti". Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, che veramente ci rendono fieri di far parte di questa comunità, che non ha nessuna intenzione di veder deturpato il suo splendido territorio a causa di pochi incivili. Non faccio nomi, perché dimenticherei qualcuno sicuramente, ma... un grazie agli amministratori, ai giovani e giovanissimi che hanno battuto i versanti alla ricerca di rifiuti, ai cacciatori delle squadre 14 e 26 accorsi numerosi per l'occasione, ai componenti dell'associazione Tartufai del Monferrato ed a chiunque a qualsiasi titolo abbia aderito all'iniziativa. A breve ne organizzeremo una speculare versante Erro, sulla ex SS334».

Dal Comune di Ponti un «grazie a tutti i volontari adulti e ragazzi che hanno collaborato alla pulizia del nostro paese».

Il Comune di Montechiaro d'Acqui ha fatto sapere che la giornata ecologica, per via del meteo incerto, è stata rinviata.