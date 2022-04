Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Manca pochissimo al calcio di inizio. Sta per andare in scena un'altra domenica molto importante a livello di calcio dilettantistico: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D tocca solamente al Casale, in quanto Ligorna-Hsl Derthona è stata rinviata per alcune positività al Covid emerse nella formazione ligure. Riflettori puntati, dunque, sul gruppo di Marco Sesia, che nel derby contro il Gozzano ha la possibilità di allungare ulteriormente il proprio buon momento.

In Eccellenza il clou è Acqui-Chisola, perché all'Ottolenghi arriva la prima della classe e la compagine di Merlo deve vincere se ancora vuole nutrire sogni di gloria. Castellazzo-Centallo, invece, assomiglia molto a una sorta di ultima chiamata per Molina: serve il bottino pieno per continuare a sperare.

Promozione: a Gavi arriva la Novese per un derby sentitissimo, che conta molto anche in ottica di classifica. Asca ospite di Mirafiori, test a Chieri per l'Ovadese, mentre la capolista Luese Cristo è chiamata a dare un calcio alla crisi nel posticipo delle 17.30 contro Pozzomaina.

Tutte le big giocano lontano dalle mura amiche in Prima Categoria, con il Felizzano che è alle prese con l'ostacolo Tassarolo. Attenzione alla Junior nel girone B, contro la Serravallese è necessario un solo risultato.

Seconda Categoria: la Frugarolese va a Bistagno, l'Atletico Acqui prepara il viaggio a Bosco, il Sale ospita il Cassine e il Predosa cerca l'impresa a Viguzzolo nel big match di giornata.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, dove la Junior Asca vuole continuare a sorprendere e chiede strada al Lerma. Nel girone astigiano scontro diretto tra Castelletto Monferrato e Montiglio