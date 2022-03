Nella Sala del Consiglio una targa per ricordare Mauro Ghione

ACQUI TERME - Il sindaco Lucchini lo aveva proposto sin da subito, nel primo Consiglio Comunale convocato dopo la scomparsa del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Mauro Ghione. Lunedì scorso la delibera è stata approvata all'unanimità: nella Sala del Consiglio verrà apposta una targa commemorativa, «a memoria e riconoscimento della correttezza, dell'assiduità e dell'alta consapevolezza con le quali Mauro ha ricoperto fino alla fine al carica di consigliere e capogruppo».

«Era doveroso farlo. Nella forte emozione provata nei giorni successivi alla scomparsa di Mauro - ha spiegato il sindaco Lucchini - ho espresso questa volontà anche in Cattedrale, ma si trattava comunque di un'iniziativa che andava portata a termini nei modi più opportuni e non solo sull'onda dell'emotività. Nella targa sarà riportata una frase che ricorderà Mauro a tutti noi».