'Hotel Supramonte': a Bistagno la storia del rapimento De André-Ghezzi

BISTAGNO - Sabato 2 a Bistagno è in programma la quarta data della rassegna 'Bistagno in Palcoscenico', promossa dall’Associazione Culturale Stella Nova e Quizzy Teatro, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, per la direzione artistica di Monica Massone.

Alle 21 al Teatro Soms va in scena lo spettacolo Hotel Supramonte, un omaggio al cantautore genovese attraverso il racconto, in musica e parole, del fatto di cronaca che lo vide protagonista, insieme alla compagna e collega, Dori Ghezzi, del rapimento per mano dell’Anonima Sarda nel 1979. Con la regia di Carlo Roncaglia e i testi di Eleonora Sottili, gli interpreti Giovanna Rossi, Carlo Roncaglia, Enrico De Lotto (contrabbasso), Andrea Cauduro (chitarra), Paolo Demontis (armoniche), si esibiranno in un tipico esempio di Teatro Canzone per raccontare la storia di una notte d’agosto, durante la quale si consuma un rapimento e inizia una prigionia durata quattro mesi. È la storia di una ragazza, Dori Ghezzi, della fame e della sete, di vicoli stretti, di un pescatore e di un generale e di una moltitudine di personaggi che si avvicendano nella mente di De André e ne diventano arte.

Il costo del biglietto di 'Hotel Supramonte' è di 18 euro intero e 15 euro ridotto. La riduzione è valida per categorie di legge e strutture in convenzione con Quizzy Teatro, visionabili sul sito www.quizzyteatro.com.



La prenotazione è obbligatoria al 348 4024894 – 340 9490923 o scrivendo una mail all’indirizzo quizzyteatro@gmail.com. La prevendita (senza diritti aggiuntivi) è fortemente consigliata e si effettua ad Acqui Terme, presso Camelot Territorio In Tondo Concept Store, in Corso Dante 11. Presentando abbonamento o biglietto, è possibile usufruire di uno sconto del 10 % presso il Ristorante La Teca e l’Hotel Monteverde (Corso Italia n° 15 e 17, Bistagno), per cene e pernottamenti.