Acqui vola a Nizza: le eccellenze del territorio al Salone Id-Weekend

ACQUI TERME - Da venerdì 1 a domenica 3 la città di Acqui Terme sarà protagonista del Salone Idweekend di Nizza in Costa Azzurra. Grazie alla sua adesione al progetto "10 Comuni", che permette ad altrettante amministrazioni locali di esportare la propria immagine e le proprie eccellenze in terra francese, la città termale potrà mettersi in vetrina al padiglione Visitez l’Italie. Tra le destinazioni presenti all'Idweekend anche Arezzo, Bra, Genova, Levanto, Livorno, Pisa, Polignano a Mare, Santa Margherita Ligure e la Valle Stura. Alla kermesse sono attesi più di 8mila visitatori

Allo stand "tricolore" sarà possibile trovare la guida ufficiale della Camera di Commercio Italiana di Nizza per scoprire alberghi, ristoranti, rifugi, malghe, stabilimenti balneari e termali, territori e paesaggi, oltre che numerosi percorsi all’aperto, tour enogastronomici e iniziative di turismo esperienziale di ogni genere.

Alla scoperta dei sapori del territorio...

Uno spazio gastronomico sarà totalmente destinato ai prodotti e alle eccellenze del territorio Italiano, tra cui G.A.L. Terre Vibonesi S.C.AR.L. e Valentour , Cantina la Torre | Consorzio dei produttori di Robiola di Roccaverano AOP | Maddalena, Golosalba SRL, Langhe et Piemonte | Vins – Noisette – Chocolat | Produits Typiques e il Polo Food and Wine.

Sabato 2 avrà luogo anche la masterclass 'Alla scoperta dei sapori del Piemonte', dove l’assessore al turismo del Comune di Acqui, Lorenza Oselin, introdurrà gli ospiti alla scoperta dell’Alto Monferrato. Un tuffo nel mondo del vino, un’esperienza unica volta a scoprire come si produce e a conoscere l’abbinamento gastronomico perfetto. Ad allietare i palati, il vino Unesco dell’azienda Torre di Castel Rocchero, le cui eccellenti produzioni, tra le quali il Brachetto d’Acqui docg e il Moscato d’Asti docg, verranno spiegate direttamente dai titolari dell’azienda. L’evento è promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e coordinato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all’Estero.

«Siamo molto orgogliosi di essere protagonisti di questa importante fiera», spiega l’assessore al Turismo Lorenza Oselin. «Abbiamo lavorato alacremente per aderire al progetto “10 comuni” perché ne abbiamo viste le potenzialità e siamo molto contenti di essere stati inseriti. Acqui Terme è una città capace di raccogliere i flussi turistici stranieri: IDWEEKEND rappresenterà per noi un’importante vetrina per mostrare le potenzialità turistiche del nostro territorio in Francia. La promozione del territorio passa attraverso la valorizzazione della variegata offerta turistica che vantiamo e che la rende unica».