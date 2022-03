Positivi in calo a Cassine, stabile Acqui. Segno 'più' in 4 Comuni

ACQUI TERME - Dopo il sensibile aumento di casi registrato nelle ultime settimane da qualche giorno la situazione contagi sembra essersi assestata su una certa stabilità. Nei comuni dell'Acquese le positività restano in aumento ma con una "trend" decisamente più moderato. In base ai dati forniti dall'Unità di crisi i casi accertati ad Acqui Terme sarebbero al momento 314, a Cassine, invece, negli ultimi 4 giorni i positivi sono scesi da 50 a 42. Contagi in leggero aumento, invece, a Bistagno, Ponzone, Rivalta Bormida e Strevi, dove alla serata di ieri si contavano rispettivamente 24, 21, 21 e 23 positività.

Nel resto dei comuni si registra una sostanziale stabilità con tendenza al miglioramento. Al momento, però, sul territorio non si conterebbero paesi "Covid free" (in diversi casi, vedi Castelletto d'Erro, Grognardo, Malvicino, Merana e Ponti si contano soltanto 1 o 2 residenti positivi al test).