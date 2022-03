Il Prefetto in visita a Cassine: elogio alla raccolta per l'Ucraina

CASSINE - Appena insediato aveva dichiarato che era sua intenzione visitare il territorio per conoscere le problematiche delle varie realtà ed amministrazioni locali. Una promessa effettivamente mantenuta. Nel pomeriggio di ieri il Prefetto Francesco Zito è stato ospite dell'amministrazione comunale cassinese. Accolto in Municipio dal sindaco Carlo Maccario e da alcuni membri della Giunta, il prefetto ha quindi salutato gli alunni delle scuole medie ed elementari del paese per poi fare visita all'Oratorio della Santissima Trinità, al Museo di San Francesco e allo stabilimento dell'ex Tacchella Macchine da alcuni acquisita da Grinding Technology.

Il sindaco Maccario ha poi accompagnato il Prefetto al centro di raccolta di via Alessandria, da dove sono già stati inviati due carichi di beni di prima necessità diretti al confine ucraino. L'iniziativa ha ricevuto l'elogio del Prefetto Zito, che ha invitato l'amministrazione a continuare questa importante opera di solidarietà.

«Siamo davvero felici che sua Eccellenza il Prefetto abbia deciso di venire a farci visita. Per noi - dichiara il sindaco Carlo Maccario - è stato un onore fargli conoscere il nostro territorio e le nostre attività. Lo ringraziamo per la disponibilità auspicando un suo ritorno a Cassine».