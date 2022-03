Vm Motor Team, poker nei 'Vigneti'

CANELLI - Quattro vittorie di classe, un secondo posto e un piazzamento nella top ten assoluta. Questo il r bottino weekend del Vm Motor Team al 5° Rally Vigneti Monferrini, in cui tutta la squadra di Moreno Voltan ha curato l'organizzazione, impeccabile, della gara



Il risultato migliore è quello della Skoda Fabia R5 di Massimo Brega e Paolo Zanini, ottava assoluta, quattro posti davanti a Fabio Becuti e Luca Verzino, che hanno vinto il gruppo N e la classe N4 su Mitsubishi Lancer Evo.

A completare il podio di N4 ci sono Carlo Camere e Stefano Demartini, ottima prestazione al debutto con la Subaru Impreza.



Vittoria in A6 per la Peugeot 106 di Marco Becuti e Stefano Bosco, imitati in R3C dalla Renault Clio di Patrick Chironi e Yannik Joly. L’equipaggio tutto femminile composto da Cristina Campora e Alice Tasselli, su Suzuki Swift, si è imposto in RC5N.





Quarto posto in N2 per Matteo e Fausto Chiarle su Peugeot 106,nelle Rally4 Gianluca Pollino e Walter Sbicego sono sesti su Peugeot 208. Dodicesimo e tredicesimo posto assoluto (e tra le R5) per Andrea Zucconi, all’esordio sulla Skoda Fabia con Claudio Biglieri, e per Giovanni Di Carlo con Anna Lucia Brundu, sempre su Skoda.

Il re è... Alessandro Re

Nell'albo d'oro entra Alessandro Re, navigato da Fulvio Florean (già vittorioso nel 202, alle note di Elwis Chentre), che dominano con la Volkswagen Polo della Abs Sport e preparata dalla HK Racing. Il pilota lombardo ed il codriver ligure mostrano una superiorità netta, senza permettere agli avversari di avvicinarsi troppo.

Secondo posto per la Skoda Fabia di Jacopo Araldo e Lorena Boero (Meteco Corse), che precedono gli svizzeri Ivan Ballinari e Marco Menchini (Sport Management) su Skoda Fabia, strada spianata verso il podio sull’ultima prova speciale dai connazionali Burri-Cler, ritirati nel finale con la Volkswagen Polo.