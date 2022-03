UilTucs: "Grazie a chi ha partecipato, insieme si può..."

ACQUI TERME - Una manifestazione, quella che si è svolta ieri pomeriggio davanti al Grand Hotel Nuove Terme, che ha chiamato a raccolta un buon numero di cittadini, anche se, probabilmente, si sarebbe potuto fare ancora meglio. La città (almeno una parte) si è unita per dire 'no' al licenziamento dei dipendenti di Terme di Acqui spa e per chiedere ad Alessandro Pater di revocare la procedura. Maura Settimo, segretaria provinciale UilTucs, ha voluto dire 'grazie' a tutti i presenti «a nome di tutta UilTucs. Ringrazio chi è voluto intervenire portando contributi preziosi alla vertenza e alla battaglia che ci vede in prima linea. La partecipazione è uno dei valori della UIL e di tutto il sindacato. Insieme si possono fare molte cose. Un ringraziamento speciale va ai bambini dell'Istituto Comprensivo 'Saracco' e alla sensibilità dimostrata dagli insegnanti. È stato commovente averli avuti in prima linea ...il futuro è il loro e abbiamo il dovere di proteggerlo! Grazie ai politici locali, ai sindaci, alle organizzazioni e ai cittadini».