Dai cassinesi un (altro) carico di solidarietà per l'Ucraina

CASSINE - Venerdì scorso nel centro di raccolta di via Alessandria il Comune di Cassine ha spedito il secondo carico di beni di prima necessità diretti al confine ucraino. Tra il materiale raccolto 6 scatoloni di coperte, 12 di alimenti in scatola, 11 di pannolini per adulti e bambini, ben 17 di abbigliamento, oltre a un bancale con 31 confezioni d'acqua. L'amministrazione comunale ha ringraziato tutta la cittadinanza per la grande solidarietà dimostrata.