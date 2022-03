La Bollente, adesso è fuga. Novi riparte

ACQUI - Fuga per i playoff, da capolista sempre più solida. La Bollente Negrini Acqui fa il vuoto in serie B, batte, per la seconda volta in 11 giorni, Fenera Chieri, 3/1, e sale a +9 su Alto Canavese, ko pesante per la squadra che, fino a due settimane fa, duellava a pari punti con i termali.

Acqui senza Bolla e con Scarrone ancora part time, ma con Perassolo incontrastato mvp della gara: da un suo giro in battuta nasce il break che 'spacca' il terzo set e consegnata il match totalmente nelle mani dei padroni di casa. Ospiti con qualche forfait, la squadra di Negro e Astori domina il primo set, chiuso in pochi minuti, 25/12, dopo essere stata avanti 23/8. Un eccesso di sicurezza condiziona l'avvio del secondo parziale, Chieri avanti 4/0: è una rincorsa, ma con qualche errore di troppo, e non basta, 17/25.

Anche in avvio del terzo è punto a punto, e Acqui sembra faticare a superare quota 10 punti. Fino a quando Perassolo non spinge i suoi verso il 25/20. Nel quarto non c'è storia, il divario è come nel primo, nettissimo, 25/13 e nella parte finale del terzo e per tutto il quarto Scarrone riprende il suo posto. Ora tocca ad Alto Canavese, che ha una gara in meno, il peso di inseguire: sabato prossimo gara fondamentale, Acqui a casa della seconda, per mettere la parola fine almeno sulla corsa al primo posto.

Bentornata Novi

Avversaria con problemi di classifica, ma per Novi conta aver ritrovato la vittoria, 3/0 in casa del Colombo Genova, formazione giovane, a cui non manca la determinazione per provare a superare il gap tecnico. Concentrati e lucidi gli uomini di Dogliero, 19/25, 21/25, 20/25, per sorpassare proprio Chieri battuta ad Acqui, soprattutto per ritrovare fiducia e convinzione.

Acqui cade ancora

Seconda volta in tre giorni contro Caselle, e secondo ko per Arredo Frigo Valnegri in B1 femminile. Le ragazze di Ivano Marenco conquistano un set, il terzo, ma negli altri mancano di concentrazione nei passaggi cruciali della gara. Anche l'andamento dei punteggi conferma questi black out di Acqui, 18/25, 20/25, 25/18 che potrebbe dare la spinta, ma di nuovo Caselle in cattedra, 19/25.

La salvezza, però, è sempre a 1 solo punto: Igor Trecate cede a Prochimica Virtus Biella, le termali hanno il traguardo ancora allo loro portata. "La lotta per tenerci la categoria continua - sottolinea patron Claudio Valnegri - Ci potrà dare una grossa mano Erica Grotteria, finalmente recuperata, che dopo tanti mesi ha giocato quasi tutta la gara".

Casale in scioltezza

Pronostico annunciato, e rispettato, in B2 femminile: in casa del fanalino Piossasco, ancora a 0 vittorie, e soli 3 punti, Euromac Mix Casale domina e chiude in scioltezza la gara, 22/25 nell'unico set in cui c'è un accenno di confronto punto a punto, poi facile 17/25 18/25. Per confermare il quinto posto, a -3 dal quarto di Reale Mutua Chieri, che però, ha una gara in meno. Si allunga la striscia positiva delle ragazze di Francesco Ercole.