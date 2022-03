Fratelli d'Italia: raccolta firme per l'abolizione del Green Pass

ACQUI TERME - Il circolo di Fratelli d'Italia aderisce alla raccolta firme online per l'abolizione del Green Pass.

«Fine Green pass mai. In Italia è una “condanna”. Giorgia Meloni da tempo chiede al governo di mandare in soffitta il certificato verde - scrivono dal circolo acquese - a fronte delle vaccinazioni e di dati sul covid confortanti. Ma di fronte a un esecutivo frenato dal Ministro della Salute, Fratelli d’Italia ha rotto gli indugi e ha deciso di lanciare una petizione per eliminarlo immediatamente. Nelle scorse settimane Giorgia Meloni aveva smascherato l’intenzione di Draghi e Speranza di rendere in buona sostanza il Green pass “eterno”. Il 2 marzo il Governo Draghi emanava infatti un nuovo decreto dove era scritto che “il testo rende il certificato verde valido 540 giorni dalla dose di richiamo. Scaduti i quali sarà emesso un altro documento, di uguale durata. Ma i rinnovi potranno diventare perenni».

«Invece di unirsi alle altre Nazioni europee che stanno eliminando le restrizioni, permettendo così la ripartenza, l’Italia a guida Draghi/Speranza sta continuando a prorogare ulteriormente l’inutile e dannoso Green Pass. Fratelli d’Italia continuerà a fare le barricate per abolire questa misura insensata», dichiara il presidente territoriale, Claudio Bonante. «Invitiamo quindi tutti coloro i quali siano d’accordo con noi nel chiedere che il certificato verde venga abolito immediatamente a firmare la nostra petizione online andando sul sito internet www.bastagreenpass.it”