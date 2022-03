Sindaco Solferini, un appello per Pro Loco e Protezione Civile

TERZO - Negli ultimi due anni, è cosa nota, le attività e gli eventi organizzati dalle Pro Loco sono stati quasi azzerati a causa della pandemia. Il 2022, però, può essere l'anno della ripartenza. Al contrario, ai volontari di Protezione Civile, tra alluvioni, lockdown epidemici e ora con l'emergenza Ucraina, il lavoro non è certo mancato.

Come già fatto dal sindaco di Bistagno Roberto Vallegra anche il "collega" della vicina Terzo, Maurizio Solferini, lancia un appello ai propri concittadini (compresi i più giovani) invitandoli a offrire il proprio contributo per sostenere la locale Pro Loco e il gruppo di Protezione Civile.

«L' amministrazione comunale - scrive Solferini - dopo questo difficile periodo di pandemia ritiene fondamentale provare a ripartire. Per farlo abbiamo bisogno di voi, ed è per questo che potrete dimostrare il vostro interesse attraverso la compilazione delle schede che potrete trovare sul sito ufficiale del Comune di Terzo, per entrare a far parte della Pro Loco o della Protezione Civile (o entrambe!). La compilazione non è in alcun modo vincolante ma ha lo scopo di pura indagine informativa.

Potrete poi restituire la schede o attraverso la mail info@comune.terzo.al.it o tramite wattsapp sul gruppo Pro Associazioni (per chi già da ora ne facesse parte). Vi aspettiamo numerosi. Ripartiamo tutti insieme!».