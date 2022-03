Visone: stasera in Protezione Civile raccolta beni per l'Ucraina

VISONE - Questa sera nella sede della Protezione Civile in via XX Settembre 56 dalle 20.30 alle 22.30 è in programma la raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino. «La priorità - fa sapere l'amministrazione comunale - è ancora per: farmaci integri e non scaduti - materiale sanitario e medicale di base - alimentari a lunga conservazione (se possibile evitare contenitori in vetro) - coperte e abbigliamento/scarpe invernali per adulto/bambino puliti e in buono stato - torce e batterie». Nel frattempo, il materiale raccolto la settimana scorsa è stato già trasferito ad Alba nei locali della Protezione Civile locale, da cui partirà entro pochi giorni alla volta dei campi profughi posti sul confine polacco.

Domenica 20 dalle 16 alle 18 è in programma una seconda fase di raccolta.