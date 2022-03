Contagi di nuovo in risalita: oltre 200 ad Acqui, 36 a Cassine

ACQUI TERME - Da una decina di giorni i contagi nell'Acquese così come nel resto della provincia stanno facendo registrare un nuovo e significativo aumento. Ora su tutto il territorio sono all'incirca 400 i casi accertati. Ad Acqui Terme le positività hanno superato nuovamente le 200 unità, 206 per l'esattezza alla serata di ieri secondo i dati forniti dall'Unità di crisi.

Cassine è il secondo comune del territorio con il più alto numero di positivi, 36 in tutto. Solo due settimane fa erano circa una dozzina. A Bistagno, invece, sarebbero 19 i residenti contagiati, 18 a Melazzo e Strevi, 17 a Rivalta Bormida. Seguono Alice Bel Colle con 10 casi accertati, Cartosio con 9, Ponzone e Visone con 8, poi Gamalero, Montechiaro, Ricaldone e Ponti con 7.

Resta fortunatamente molto limitato il numero dei ricoveri negli ospedali della provincia: al 'Monsignor Galliano' sarebbero al momento solo 2 le persone ricoverate, in condizioni però non gravi. A Villa Igea circa una dozzina gli ospiti in cura come post degenti da Covid 19.