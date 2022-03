Chiude il centro di via Monteverde: da oggi si raccoglie alla 'Battisti'

ACQUI TERME - Il centro di via Monteverde per la raccolta dei beni di prima necessità da inviare al confine ucraino chiude i battenti. Da oggi, infatti, tutto il materiale verrà conferito e suddiviso negli spazi della Caserma Battisti di piazza Facelli, nella sede della Protezione Civile. «Da stamattina - ha fatto sapere il sindaco Lorenzo Lucchini - la raccolta di beni diretti in Ucraina che si è svolta fino a venerdì scorso presso i locali di In Chiaro situati in via Monteverde 52 confluirà con quella della Protezione Civile, che si svolge nei locali della caserma Cesare Battisti, in piazza Facelli. Voglio ringraziare Francesco Ivaldi, con cui continuerà l'azione di supporto alle popolazioni colpite dal conflitto, con i suoi collaboratori e dipendenti, a Simone Magra, a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato e soprattutto ai volontari e alle tante volontarie che ci hanno consentito di inviare numerosi furgoni verso il confine polacco. La raccolta ora sarà diretta a raccogliere beni anche per i rifugiati che arriveranno nei nostri territori, e i presidi chirurgici necessari alle vittime dei combattimenti».