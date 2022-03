Al Teatro Ariston tutto Shakespeare in 90 minuti

ACQUI TERME - Domani sera, alle 21, ripartirà il cartellone del Teatro Ariston di Acqui Terme. Il rinvio di alcuni spettacoli ha incontrato la comprensione del pubblico che è pronto a riempire la platea per ‘Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti’, una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield interpretata e diretta sul palcoscenico acquese da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti.

"Uno Shakespeare veloce, spiritoso e fisico"

«Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987 è stato replicato al Criterion Theatre di Londra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo – spiega la direttrice artistica Clara Costanzo – Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative».

‘Veloce, spiritoso e fisico’, sono stati i commenti di chi ha assistito allo spettacolo, pieno di risate, apprezzato dagli amanti dello scrittore (chiunque esso sia) ma soprattutto dagli haters di Shakespeare. «Tutto Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo – illustrano i registi attori – La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe».

Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti, amici e mattatori delle più importanti scene del Belpaese, si sono cimentati nell’opera magna dell’autore teatrale per antonomasia con una proposta di 90 minuti originali ed esilaranti frutto di in un bagaglio d’esperienze teatrali fatto di prosa, musica e commedia dell’arte.