Enaip: corso gratuito in commercio internazionale

ACQUI TERME - «Il mondo del lavoro è sempre più caratterizzato dalla globalizzazione, ossia dalla circolazione mondiale delle merci. Anche l’Acquese sta ampliando i propri confini commerciali con l’arrivo del centro logistico di Amazon e di Pam e questo genera la necessità di nuove figure professionali in grado di gestirne i processi. Per questo motivo la sede EnAIP di Acqui Terme ha organizzato il corso di Tecnico specializzato in commercio internazionale: un percorso di 800 ore di cui 320 di stage, rivolto a persone maggiorenni, disoccupate in possesso di diploma».

Spiegano dall’Istituto che la figura professionale interviene nei processi riferiti alle transazioni internazionali: «È in grado di predisporre la documentazione gestionale, valutaria e contrattuale per le attività di import-export, gestire la corrispondenza, curare i rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito».