Al via i lavori in strada Alessandria

ACQUI TERME - Al via i lavori Sono partiti di consolidamento via stradale Alessandria, colpita dagli eventi alluvionali del novembre 2019. «L’intervento è articolato in tre fasi consistenti nella sostituzione dei manufatti idraulici danneggiati, nella ricostruzione della scarpata con terre rinforzate e nella protezione delle porzioni di muratura ammalorate in corrispondenza dei tratti conservati – spiegano i tecnici di Palazzo Levi - A completamento dell’intervento è previsto il ripristino del tratto stradale con adeguamento delle barriere stradali».

I fondi per la realizzazione delle opere provengono dal Ministero degli Interni integrati da finanziamenti stanziati da RFI. «Il totale complessivo degli interventi di competenza del Comune di Acqui Terme è di 220.000 euro, mentre quelli di RFI è di 338.000 euro» concludono.

«I lavori su stradale Alessandria sono molto complessi dal punto amministrativo in quanto erano coinvolti diversi soggetti – aggiunge il vicesindaco Paolo Mighetti – Con questi interventi riporteremo stradale Alessandria nello stato in cui era prima dell’alluvione del 2019, che provocò 4 milioni di danni in città. Siamo felici che a breve chiuderemo questa situazione, a dimostrazione che la nostra attenzione è pienamente orientata a risolvere tutte le criticità determinate dall’alluvione».