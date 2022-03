La Bollente, prova di forza. Ora comanda da sola

CHIERI - Un passo indietro, al girone di andata, per farne tre verso la vetta della serie B maschile.

La Bollente Negrini Acqui domina il recupero in casa di Fenera Chieri, 3/0 19/25, 22/25 19/25, e resta da sola al comando del girone A, staccando Alto Canavese di 3 punti: all'inseguitrice manca una partita, con Npsg Spezia, ma adesso vede i termali sempre più padroni del torneo e lanciati verso i playoff per la A.

"Una grande prova di carattere: i ragazzi hanno dominato una avversaria molto esperta - sottolinea il ds, Stefano Negrini - Non era una gara facile, lo sapevamo dalla vigilia, ma tutta la squadra è stata concentrata, anche 'cattiva' nei passaggi cruciali. I complimenti anche allo staff tecnico, a Lele Negro e Bob Astori per come hanno preparato questa gara".

Protagonista Lorenzo Passo, il baby classe 2004, studente al Volta di Alessandria, cresciuto nel vivaio della società termale, che già era stato titolare, e determinante, nel successo su Alto Canavese: senza Scarrone, precauzionalmente a riposo, e con Bolla ancora ai box, è toccato a lui trascinare la squadra verso la prima leadership solitaria.