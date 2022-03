Presidenzialismo, parte la raccolta firme di Fratelli d'Italia

ACQUI TERME - E’ partita (anche online) la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Con questa iniziativa, «Fratelli d’Italia vuole dare più potere agli italiani - spiegano i ‘patrioti’ acquesi - A questa richiesta dal basso di modifica costituzionale FdI continua inoltre ad affiancare la battaglia parlamentare, con l’approdo in Aula della proposta di legge del partito».

«Il fine è quello di far si che i prossimi Presidenti della Repubblica siano eletti direttamente dai cittadini – spiega Claudio Bonante, Presidente del circolo territoriale di Acqui Terme del partito di Giorgia Meloni - Si può sottoscrivere la nostra proposta di legge di iniziativa popolare anche online: tramite SPID o firma digitale, per chi ne è in possesso, oppure con un servizio di certificazione della firma online. In questo modo la firma avrà valore legale. È semplice e bastano pochi minuti andando sulla pagina internet www.presidenzialismo.it».