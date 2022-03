Protezione Civile: tre furgoni di indumenti e farmaci per l'Ucraina

ACQUI TERME - Sono partiti intorno alle 13.30 dalla sede della Protezione Civile di piazza Facelli i tre furgoni carichi di indumenti e medicinali diretti all'hub di Alba. Da qui le donazioni verranno poi inviate al confine ucraino.

«Il carico è composto in gran parte da indumenti invernali, farmaci e alimenti per animali. Allo smistamento e al confezionamento dei pacchi – spiega Lorenzo Torielli, presidente del Comitato di Acqui Terme - questa mattina hanno contribuito anche i volontari di Pontecurone, mentre nel pomeriggio verranno a darci una mano da Bistagno. A nome del comitato acquese li ringrazio tutti. In questi giorni il Dipartimento di Protezione Civile di Roma si sta occupando del coordinamento dei vari hub sparsi in tutta Italia».

La sede dei volontari acquesi è davvero colma di materiali di ogni genere: «Non tutte le donazioni, però, sono in questo momento di primaria necessità per la causa ucraina. A ogni modo, molto del materiale avanzato non andrà sprecato ma sarà donato alla Caritas locale», ha aggiunto Torielli.