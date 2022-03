La 'Saracco' a scuola con la Protezione Civile:

ACQUI TERME - Ieri, in piazza della Bollente, i volontari della Protezione Civile di Acqui hanno accolto le classi terze e quarte della Scuola Primaria "Saracco" per un momento divulgativo: «Abbiamo spiegato loro il lungo viaggio che una gocciolina d'acqua fa una volta che, scesa dal cielo, viene assorbita dal sottosuolo ricco di minerali e arriva poi a sgorgare dalla sorgente trasformandosi in acqua termale» spiega il presidente Lorenzo Torielli. L'iniziativa si inserisce nel progetto educativo "Il sole in classe" promosso da A.N.T.E.R., Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, per diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite.

«L'attenzione e la partecipazione dei bambini fa chiaramente capire come in loro sia già sviluppata la sensibilità verso la cura per l'ambiente tale da renderli dei volontari di Protezione Civile in erba a tutti gli effetti» conclude Torielli