Commissione terme: 'Rilanciamo Acqui' chiede chiarezza

ACQUI TERME - «Stando al sito del Comune di Acqui Terme, la Commissione Speciale Terme è così composta: Presidente: Falcone Adriana (Movimento 5 stelle ), Vice Presidente: Lelli Alessandro (Per Bertero Sindaco), Consiglieri: De Lorenzi Carlo (Centro Sinistra per Acqui ), Bertero Enrico (Acquinsieme con Bertero), Zunino Renzo (Forza Italia con Bertero), Protopapa Marco (Lega Nord Salvini), Rolando Giovanni Pietro (Movimento 5 stelle ), Ghione Mauro (Movimento 5 stelle) – premette Gualberto Ranieri presidente dell'associazione Rilanciamo Acqui - Per trasparenza e correttezza nei riguardi dei cittadini e dell’opinione pubblica, oltre ad alcuni, doverosi aggiornamenti, è più che opportuno comunicare chi presenziò alle ultime due riunioni (22 e 28 febbraio) della Commissione a integrazione delle note stampa diffuse dall’ufficio stampa del Comune».

Che sia un modo per separare (come il grano dalla pula) gli interessati dai defilati?