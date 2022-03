Progetto Centro Congressi: De Lorenzi attacca la Giunta

ACQUI TERME - Il Capogruppo Centro Sinistra Carlo De Lorenzi condivide con gli acquesi una riflessione: «Leggo che l’amministrazione comunale di Acqui si gloria e si vanta di poter spender 600mila euro per rivitalizzare il quartiere Bagni con fondi ottenuti con il PNRR – dichiara - Ricordo nel 2017 o 2018 quando io e Milietta Garbarino proponemmo un emendamento al bilancio preventivo che prevedeva sostanzialmente di spostare solo 40 o 50mila euro dei soldi regionali dell’Accordo di programma da Piazza Italia appunto ai Bagni per fare un minimo di pulizia e decoro davanti al Carlo Alberto, giusto per far capire a chi andava alla Spa che siamo un cittadina povera, ma che al decoro ci teniamo e soprattutto per dare un segnale che su quel quartiere bisognava comunque investire».

Il pensiero dell'avvocato poi si posa sulla reazione di Lucchini e compagni: «Ricordo il sarcasmo dell’assessore Sasso (il cui umorismo a volte è poco comprensibile) che, più o meno, disse - "se abbelliamo i Bagni facciamo un piacere ai Pater" – continua - Ricordo che tutti i Consiglieri 5 stelle votarono contro questo nostro emendamento (e Marco Protopapa ci appoggiò). Prendo atto che adesso si decide che i Bagni sono importanti. Constato che 5 anni sono passati inutilmente per i Bagni, mentre invece sono in via di completamento i lavori in Piazza Italia, vero monumento autocelebrativo della Giunta 5 stelle. E son contento che ci siano le elezioni presto».