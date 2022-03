Domenica a Cassinelle c'è il Carnevale della Pro Loco

CASSINELLE - Ultimi preparativi per la festa di Carnevale organizzata dalla Pro loco di Cassinelle. Domenica 6 a partire dalle 14, in via Colombara, ci sarà intrattenimento per bambini e ragazzi con baby dance, pentolaccia e merendina ghiotta mentre per i più grandi sarà servito un aperitivo. L’occasione sarà anche utile ad inaugurare l’apertura della campagna tesseramento all’associazione per l’annualità 2022.