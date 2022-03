Terzo, al via il concorso per giovani pianisti

TERZO - Tutto pronto per la 34esima edizione del Concorso Nazionale per giovani pianisti ‘Acqui e Terzo musica’. «L’associazione Nuova Terzo Musica e il Comune di Terzo ripartono con rinnovato entusiasmo – spiegano gli organizzatori – Categorie dedicate agli allievi delle scuole medie, a licei musicali, accademie, scuole di musica e conservatori».

Le categorie del concorso

La kermesse, divenuta nel tempo punto di riferimento per giovani pianisti italiani e stranieri, presenterà tre categorie: ‘Primi passi nella musica’ «una rassegna pianista aperta agli alunni iscritti alle classi delle scuole media ad indirizzo musicale – illustrano – Quattro sezioni in gara: prima, seconda, terza media e quattro mani con un programma libero e performance della durata da 5 a 15 minuti massimi».

Poi ‘Giovani promesse’ «aperta agli alunni iscritti alle classi dei licei musicali – continuano – Primo e secondo biennio, classe quinta; programma libero, durata dai 10 ai 20 minuti».

Infine Giovani esecutori ‘Premio Matilde Signa Tavella e Angelo Tavella’ con quattro sezioni divise per i pianisti nati tra i 2005 e il 2013. «Tutti i concorrenti potranno iscriversi alle categorie superiori qualora ritengano adeguata la loro preparazione» concludono.

Iscrizioni entro il 27 maggio; le esibizioni andranno in scena il 4 e 5 giugno.