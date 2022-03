Acqui per l'Ucraina: parte la raccolta di beni materiali

ACQUI TERME - Anche Palazzo Levi aderisce alla catena di solidarietà per la popolazione ucraina partita su più fronti negli ultimi giorni. L'amministrazione comunale si è unita a una rete solidale già attiva in diverse regioni d'Italia che sta raccogliendo offerte da diverse parti del territorio nazionale. Non è prevista alcuna raccolta fondi in denaro ma solo in beni materiali.

«Ieri ho chiesto a un privato – ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini - la possibilità di avere uno spazio per poter immagazzinare il materiale che verrà raccolto. Non lo chiedo alla Protezione Civile per non sovraccaricare i volontari già impegnati con l'emergenza sanitaria. Ho fatto un appello per trovare la disponibilità di qualcuno disposto a darci una mano oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 per ordinare il materiale. Raccogliamo scatole da banane perché sono robuste e facilmente maneggiabili. In questo momento in Protezione Civile riceviamo solo i cartoni, guanti in scatola e sacchi di immondizia. Le persone che vogliono aderire come volontari possono chiamare il numero 0144770341. La raccolta dei beni da inviare in Ucraina inizierà non prima di domani».

Questo il materiale di prima necessità che è possibile donare:

MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO E FARMACI: (SOLO prodotti confezionati e non scaduti), saturimetri, sfigmomanometri, termometri, lacci emostatici, spray per ustioni, garze, bende, ovatta, Betadine, vitamina C, siringhe, aghi butterfly, cannule venose, cerotti, flebo fisiologiche e glucosate, ghiaccio istantaneo, antibiotici, antidolorifici, Tachipirina, gastroprotettori, alcool, antidiarroici, antistaminici, antiemetici, acqua borica.

PER BAMBINI: pannolini per 0-2 anni, indumenti invernali per 0-6/8 anni, latte liquido e in polvere per 0 - 2 anni, salviettine umide, biscotti vari, pappe pronte, coperte in lana.

PER ADULTI: scarpe invernali simili a quelle militari, indumenti termici, guanti (che nn siano scivolosi all'interno), sciarpe, berretti, giubbotti invernali.