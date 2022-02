Squadra di badminton ucraina in difficoltà, Acqui pronta ad accoglierla

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui e in particolare gli albergatori locali hanno già dato la loro disponibilità. Tre giocatori, una ragazza membro del team e l'allenatore di una squadra di badminton della federazione ucraina di ritorno da un torneo in Uganda nei prossimi giorni potrebbero giungere ad Acqui Terme (città che proprio nel badminton vanta una lunga tradizione).

«Da sabato - ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini in una nota pubblicata sul proprio profilo Facebook - hanno ovvie difficoltà a rientrare in patria e a sostenersi economicamente. Ho chiesto agli albergatori acquesi la disponibilità ad ospitarli per il tempo che sarà necessario con l'aiuto del Comune e ad una Fondazione di dare loro il sostegno economico per stare via di casa senza risorse. Chiedo agli acquesi, se e quando questi amici sfortunati vorranno venire ad Acqui Terme, di dare loro tutta la solidarietà di cui avranno bisogno».

A quanto si apprende dal Comune, qualche albergatore locale ha già dato la propria disponibilità a ospitare i cinque componenti del gruppo sportivo ucraino. Solidarietà e vicinanza anche da tanti cittadini acquesi.