Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Tra poco si scende in campo. Quella che sta per andare in scena, per quanto riguarda il calcio di provincia, sarà una domenica ricchissima di spunti: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D Casale e Hsl Derthona vanno alla ricerca di conferme: la formazione di Modica riceve la visita del Saluzzo (solo due vittorie in stagione) con la speranza di guadagnare ulteriore terreno, mentre i ragazzi di Zichella chiedono strada al Pont Donnaz dopo avere battuto Rg Ticino nel recupero giocato in settimana.

Eccellenza: l'Acqui, in casa contro la Pro Dronero, e il Castellazzo, al 'Comunale' contro l'Alba Calcio, devono vincere per cancellare un recente periodo avaro di soddisfazioni e per affermare nuovamente le proprie ambizioni.

In Promozione la partita di cartello è quella tra Ovadese e PastorStay, ma anche le altre gare – a cominciare da quella della Valenzana, opposta al Pozzomaina – sono molto interessanti. Ieri sono stati giocati due anticipi, con la sconfitta dell'Asca e con la vittoria della Luese Cristo.

In Prima Categoria il Felizzano deve superare l'ostacolo Calliano, mentre la Fulvius attende il fanalino di coda Cortemilia e Solero-Monferrato conta molto in chiave salvezza.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, la Frugarolese ospita la Pozzolese, l'Atletico Acqui riceve il Libarna e il Sale va a Castelnuovo per quella che è a tutti gli effetti una grande classica dei 'nostri' campionati.

Chiusura dedicata alla Terza, con la nuova capolista Lerma all'esame di Gs Lobbi e con la Vignolese che cerca ancora il primo acuto del 2022. Spicca Fortuna Melior-Tiger Novi.