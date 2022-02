Acqui, centrodestra diviso: Bertero appoggia Rapetti

ACQUI TERME - La giornata di ieri è stata decisiva per la prossima tornata elettorale amministrativa. L’elettorato di Centrodestra dovrà scegliere tra due compagini che cinque anni fa erano unite: da una parte Danilo Rapetti, dall’altra Franca Roso. A sostegno del primo candidato si è schierato Enrico Bertero e la sua lista civica.

«Scendiamo in campo per amore della città – commenta l’ex sindaco, affiancato da Renzo Zunino e Alessandro Lelli – dopo cinque anni di inerzia ed incapacità gestionale, riteniamo che avere al timone della città una persona capace e decisa come Danilo Rapetti, con una squadra di liste civiche serie e preparate, possa essere una garanzia per la ripresa della nostra Acqui. Partire da una lista civica di persone disponibili, oneste e responsabili, di Acquesi e non “di fuori”, persone che amano la loro città, può e deve essere la base per una ricostruzione di Acqui, necessaria e possibile. La nostra lista dovrà essere aggregante per le altre che si stanno già formando in favore di Rapetti.»