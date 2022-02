Riapre la piscina di Mombarone: dal 28 febbraio i corsi

ACQUI TERME - Grazie alla nuova gestione della Rari Nantes la piscina del Centro sportivo Mombarone ha riaperto i battenti. Alta era l’aspettativa. Da troppo tempo la città bollente era priva di una piscina utile all’allenamento degli agonisti ma anche alle bracciate dei tanti appassionati. Da qualche giorno i locali coperti, sistemati egregiamente, hanno cominciato ad accogliere i nuotatori e dal 28 febbraio ripartiranno i corsi. Due turni a disposizione, dalle 16.30 alle 18, con possibilità di due sedute settimanali, differenziate per età e capacità. Invece già da una settimana sono attivi gli altri corsi per la ginnastica in immersione, Acquagym e Trx, che stanno riscuotendo grande interesse.