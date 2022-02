Al via nuovi corsi per i laboratori FabLab

ACQUI TERME - Ultimi preparativi per i nuovi corsi del FabLab di Acqui Terme. Nell’ambito del programma ‘Attivi nella comunità’, il think tank di via Moriondo ha reso note le date del prossimo ciclo di incontri dedicato alla formazione sul volontariato e terzo settore. Gli appuntamenti sono fissati il 22 marzo alle ore 19 per ‘Che cos’è un ente no-profit’, il 29 marzo con ‘Come costituire un ente no-profit’ e il 5 aprile ‘Opportunità di finanziamento enti no-profit’. Gli incontri sono gratuiti. Info e prenotazioni al 339.2652326.