Al via i lavori per la messa in sicurezza di strada Montestregone

ACQUI TERME - Sono partiti gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento di parte del versante di Montestregone, lungo il quale si sono registrati movimenti franosi negli ultimi anni.

«Gli interventi in progetto, inoltre, avranno come scopo quello di incrementare i sistemi di monitoraggio lungo l’intero versante – spiegano i tecnici - L’importo dei lavori è complessivamente di 325.439 euro, di cui 15.000 euro per oneri sicurezza»

L’area è stata soggetta a una serie di eventi franosi, tra cui il più recente risalente al 2019, che ha provocato ingenti danni e causato la distruzione parziale del percorso, con il cedimento della scarpata e il conseguente crollo della strada verso valle.

«Gli interventi prevederanno la messa in sicurezza e il consolidamento del versante e di conseguenza del piano stradale lungo la strada comunale “Passeggiata Montestregone”, mediante palificazione con micropali, muro in cemento armato con tiranti e rispristino del manto stradale. I lavori previsti a valle della sede stradale saranno realizzati su un tratto di lunghezza di 52 metri e ampiezza media di circa 2 metri, mentre quelli sulla superficie stradale avranno estensione di 450 metri per una larghezza media della strada di 4.5 metri. Inoltre, si prevederà la realizzazione del foro di sondaggio, della profondità di 70 metri, per l’installazione del sistema di monitoraggio DMS» è il piano lavori.

«L’area di Montestregone è quella più gravemente colpita dagli eventi alluvionali del 2019, che provocò danni stimati per circa 4 milioni di euro in tutta la città - spiega il vicesindaco Paolo Mighetti - Siamo intervenuti precedentemente con opere di ripristino, drenaggio e consolidamento nelle zone limitrofe la strada, che ci hanno permesso di risolvere alcune criticità. Ora ci stiamo adoperando con nuovi interventi per una messa in sicurezza di passeggiata Montestregone, per evitare che con il passare del tempo possa presentare ulteriori cedimenti. Al termine dei lavori sarà possibile rimuovere le limitazioni al traffico veicolare oggi presenti in caso di allerta meteo».