Lavori sulle Provinciali 222 e 205: i tratti chiusi al traffico

ACQUI TERME - Lavori in corso (nei prossimi giorno) sulle arterie dell'Acquese. A partire da lunedì 21 lungo la Provinciale 222 di 'San Martino' sarà interrotto il transito dal km 4.900 al km 5.038. Nel tratto compreso dal km 0 al km 5.038 sarà in vigore la limitazione del transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali per l'esecuzione di misurazioni, rilievi e indagini tecniche sul ponte del torrente Erro al km 4.950 nel territorio comunale di Cartosio. L'ordinanza rimarrà in vigore dalle 8 alle 19 di lunedì 21 fino a sabato 26.

Da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo lungo la Provinciale 205 'Molare-Visone' sarà invece interrotto il transito veicolare dal km 12.160 al km 12.230 nel territorio comunale di Morbello per consentire il completamento di opere di sostegno a sedimi privati.