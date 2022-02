Armin Scarsi nuovo consigliere. Galleazzo capogruppo Cinque Stelle

ACQUI TERME - In apertura del Consiglio Comunale di ieri, mercoledì 16, è stata ratificata la surroga dell'ex consigliere comunale Mauro Ghione, capogruppo del Movimento 5 Stelle deceduto il 30 dicembre scorso. In ricordo di Ghione e di Angelo Formica, l'ex dipendente del Grand Hotel Nuove Terme che si è tolto la vita due giorni fa, nella Sala consigliare è stato osservato un minuto di silenzio.

Il posto vacante in Consiglio verrà occupato da Armin Scarsi. Classe 1967, attivista pentastellato della "prima ora", in passato si è occupato di tematiche legate alla tutela dell'ambiente, in particolare per la strategia "rifiuti zero" e la tutela della risorsa idrica come bene pubblico. Da anni, inoltre, al fianco dei comitati ambientali della Val Bormida che si oppongono alla discarica di Sezzadio.

Il ruolo di nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio va invece a Mauro Galleazzo. Pensionato, Galleazzo di recente si è occupato dell'organizzazione dei percorsi cicloturistici ed enograstronomici legati al progetto Strade del Vino.