Premi 'Acqui Storia' e 'Edito & Inedito': pubblicati i bandi

ACQUI TERME - Sono stati pubblicati sul sito www.acquistoria.it i bandi del Premio Acqui Storia e del Premio Acqui Edito & Inedito. «Con la loro pubblicazione riparte ufficialmente la macchina organizzativa di questi importanti eventi letterari della città» informano da Palazzo Levi.

Per l’Acqui Storia potranno concorrere le opere a stampa di autori italiani e stranieri pubblicate in Italia nel triennio 2020-2021-2022 su argomenti di storia dal XVIII secolo a oggi per quanto riguarda le Sezioni Storico-scientifica e Storico-divulgativa, e su argomenti storici di qualsiasi epoca per quanto riguarda la Sezione dedicata al Romanzo Storico.

«Le case editrici possono inviare le opere concorrenti entro il 31 maggio 2022 – spiegano dall’Assessorato alla Cultura - fra queste i giurati individueranno entro il mese di luglio i 5 finalisti per ogni sezione e per l’autunno i vincitori delle tre sezioni, a cui andrà un premio di 6500 euro ciascuno. La manifestazione mette in gara pubblicazioni che affrontano tematiche di storia: possono concorrere sia romanzi storici che saggi scientifici, sia opere di taglio maggiormente divulgativo, di autori italiani e stranieri». Anche per il 2022 sono stati confermati i premi speciali La Storia in TV, Testimone del Tempo e Premio alla Carriera.

Il Premio Acqui Storia è uno dei più prestigiosi concorsi letterari ad argomento storico del panorama culturale italiano e internazionale. È sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo ente finanziatore del premio, dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dal Comune di Acqui Terme - Assessorato alla Cultura, a cui fa capo la completa organizzazione della manifestazione. L’evento è supportato dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui.

Per il premio Acqui Edito & Inedito, realizzato in collaborazione con le case editrici De Ferrari Editore di Genova e Impressioni Grafiche di Acqui Terme, saranno quattro le sezioni in lizza: graphic novel edito, narrativa inedita - romanzi familiari, tesi di Laurea magistrale o di dottorato di ricerca e ai saggi storici inediti, Romanzo Storico inedito.

«Le case editrici e gli autori possono inviare le opere concorrenti entro il 30 giugno 2022 – concludono - Fra queste i giurati individueranno un vincitore per ogni categoria di concorso. Il vincitore della sezione dedicata al Graphic Novel Edito riceverà un riconoscimento, i vincitori delle sezioni Inedite saranno invece premiati con la pubblicazione delle loro opere vincitrici a cura delle due case editrici De Ferrari Editore e Impressioni Grafiche».