Da Enaip corsi gratuiti per disoccupati

ACQUI TERME - Flebile ripresa delle attività produttive. La formazione professionale gioca, in questo periodo, un ruolo centrale per l’accesso al mondo del lavoro. «Abbiamo riscontrato una crescente richiesta di personale tecnico da parte di aziende del territorio di Acqui Terme e delle zone limitrofe – spiega Alessandra Olivieri, direttrice della sede EnAIP acquese – e la ricerca riguarda proprio qualificati nei settori in cui il centro organizza corsi. La nostra sede, infatti, offre una proposta formativa in linea con i fabbisogni delle imprese: investendo in un periodo di formazione di 7/8 mesi, i nostri corsi permettono agli allievi di acquisire nuove competenze, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro».

Le proposte formative

Le proposte di formazione offerte dall’Alberghiero acquese riguardano la figura del Tecnico specializzato in commercio internazionale, Tecnico specializzato in marketing, comunicazione e social media, e Tecnico specializzato in amministrazione per PMI; Manutentore meccatronico di impianti automatizzati e Collaboratore polivalente in strutture ricettive e ristorative. «Sono tutti percorsi gratuiti, perché finanziati da Regione Piemonte, che prevedono per ogni studente un periodo di stage in aziende del settore – precisano - un’esperienza molto importante, oltre che dal punto di vista formativo, perché permette all’allievo di farsi conoscere dalle imprese e di mettere in pratica fin da subito le conoscenze apprese in aula».

«Una volta ottenuta la Qualifica, poi, non abbandoniamo i nostri studenti – conclude Olivieri - Attraverso il settore dei Servizi Al Lavoro organizziamo colloqui individuali e lavoriamo insieme per una ricerca attiva del lavoro»