Il Coro Mozart riparte con una nuova sede

ACQUI TERME - Il Coro Mozart riparte. «Ottime notizie in questo inizio di 2022. Grazie alla generosa disponibilità della parrocchia di San Francesco e del suo parroco Don Giorgio Santi, finalmente dopo tanti anni di precarietà il Coro può contare su una nuova sede dove organizzare la propria sala prove – informano- È una soluzione finalmente definitiva alle difficoltà logistiche che da tempo ci affliggevano e che, rimaste a lungo inascoltate, stavano rendendo sempre più complicato portare avanti le attività musicali della nostra associazione».

Pronto il programma per le prove: si riparte lunedì 28 febbraio alle ore 21 nella nuova sala di Via Nizza 7 (salone seminterrato sotto l’abside della chiesa di San Francesco) «con la direzione del Maestro Daniele Bellomo e con il ritorno a un repertorio lirico-operistico – annunciano - Chi fosse interessato a unirsi al nostro gruppo è, naturalmente, il benvenuto e può contattarci scrivendo a coromozart.acqui@gmail.com o venire a trovarci direttamente in sala prove».