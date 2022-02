Strevi: operai all'opera in via Pierino

STREVI - Rientra in una grande opera di recupero del centro storico di Strevi. Da ieri l’altro le manovalanze scelte dall’amministrazione del sindaco Alessio Monti sono intente a lavorare in via Ugo Pierino.

«La pavimentazione presentava cedimenti e nella parte terminale della via gli avvallamenti causavano ristagni di acqua piovana - informano dal Comune - Per ripristinare la sicurezza della strada si sta provvedendo alla rimozione dei cubetti di pietra, con l’eliminazione di quelli rotti. I cubetti vengono riposizionati cercando di aumentare, dove possibile, le pendenze per un migliore deflusso dell’acqua piovana».