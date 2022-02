Fontana delle Ninfee: ecco come sarà a lavori terminati

ACQUI TERME - Mentre sono in corso gli interventi di riqualificazione, dal Comune arrivano le prime immagini di quella che sarà la nuova Fontana delle Ninfee. Il rendering mostra per la prima ai cittadini acquesi la metamorfosi dell'opera realizzata un ventennio fa dall'architetto Gaspare De Fiore, negli ultimi riconvertita ad aiuola verde a causa dei problemi all'impianto idraulico.

Spruzzi centrali e vasca perimetrale

"Il progetto prevede di riportare l’acqua alla fontana in una nuova veste scenografica - spiegano da Palazzo Levi - mediante l’inserimento di appositi spruzzi centrali e ripristinandola nella vasca perimetrale. Il nuovo assetto della Fontana delle Ninfe creerà una elevata qualità ambientale, senza interferire con la bellezza dello spazio esistente".

"L’inizio dei lavori di sistemazione della Fontana delle Ninfe permetterà di restituire il giusto decoro dell’area – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –. La struttura era in forte degrado e con lastre di marmo letteralmente in frantumi. Il progetto non prevede stravolgimenti, ma permetterà di riportare alla sua idea originaria la struttura in una chiave più contemporanea, con un nuovo impianto d'illuminazione. L’area attorno alla fontana continuerà a mantenere il suo ruolo di punto d’incontro per la nostra comunità, infatti ci sarà spazio per sedersi e parlare in un contesto piacevole e riqualificato».

Ecco le immagini delle "Ninfee di domani".