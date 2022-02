Contagi: segno "meno" in tutti i comuni dell'Acquese

ACQUI TERME - Sempre meglio. Può essere questo, in estrema sintesi, il bilancio relativo alle positività al test Covid sul territorio acquese. Da ormai diverse settimane il trend è in lenta ma costante attenuazione, anche dd Acqui Terme, dove i casi accertati risultano al momento all'incirca 200, dato più basso da oltre due mesi a questa parte.

All'ospedale 'Monsignor Galliano' sarebbero al momento meno di una decina i pazienti Covid ricoverati, due dei quali degenti nel reparto di terapia intensiva.

A Cassine, dove nel periodo delle festività natalizie si erano superati i 60 contagiati, ora sono solo 21 i residenti ancora positivi al test. Stesso numero di contagi in quel di Strevi. Ancora meglio a Bistagno, dove i casi accertati al momento sono 16. Situazione in netto miglioramento anche a Sezzadio, Rivalta Bormida, Visone e Melazzo, dove in media le positività sono scese intorno alla dozzina di unità. A Cartosio, invece, circa una decina i residenti ancora positivi. In tutti gli altri Comuni si resta al di sotto dei 10 casi.

Al momento Castelletto d'Erro, Cavatore, Grognardo e Malvicino sono i paesi "Covid free".