Bistagno: due appuntamenti mensili per il centro prelievi

BISTAGNO - I Comuni dell’Acquese contano un’alta percentuale di residenti agée. Per molti gli spostamenti verso i centri maggiori, per commissioni o visite, rappresentano un problema, anche a causa della penuria di collegamenti con il trasporto pubblico. Molte amministrazioni comunali stanno cercando di avvicinare, soprattutto nel contesto sanitario, le prestazioni all’utente finale.

Così a Bistagno era nata l’idea di aprire un centro prelievi ematici presso l’ambulatorio comunale, aperto ogni quarto mercoledì del mese. A breve, grazie alla sinergia di istituzioni, enti e privati offrirà due appuntamenti mensili.

«Un accordo fatto con l’ASL e la Croce Rossa di Cassine – informa il sindaco Roberto Vallegra – un risultato frutto della sensibilità dimostrata da alcuni consiglieri comunali e della disponibilità delle dottoresse Chiodo della locale farmacia».

Il soggetto interessato potrà recarsi o presso la Casa comunale o presso la farmacia bistagnese per fissare un appuntamento e quindi sottoporsi al prelievo del sangue; presso le stesse sedi potrà ritirare il proprio referto. «E’ un grande risultato per il paese – aggiunge Vallegra - un altro piccolo servizio che rende più piacevole e ‘facile’ la vita a Bistagno. Il supporto informatico, poi, lo rende accessibile a tutti, anche a chi non è pratico con il computer e internet».