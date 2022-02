Il nuovo Centro per l'Impiego trasloca all'ex Tribunale

ACQUI TERME - Dopo l’Asca, lo Spazio Giovani, e il Centro Provinciale Istruzioni per Adulti alla Cittadella dei servizi, lo stabile che ospitava l’ex Tribunale, andrà ad aggiungersi anche il nuovo Centro per l’Impiego. Il Comune, proprietario dell’immobile, da tempo ha predisposto un piano per trasformare la struttura in un polo di servizi pubblici e collettivi.

Un piano di fattibilità da 200mila euro

La porzione dell’edificio destinata alla sede del nuovo Centro per l’impiego di Acqui Terme sarà al piano terra della manica ovest. Lo studio di fattibilità, predisposto dall’Agenzia Piemonte Lavoro, prevede diversi lavori, «tra cui la realizzazione di un’intercapedine - comunicano da Palazzo Levi - con la stesa di un intonaco deumidificante, la tinteggiatura delle pareti interne, il riposizionamento di nuove piastrelle per il pavimento galleggiante, la realizzazione di un nuovo ingresso alla struttura, in modo da garantire l’accesso direttamente dalla pubblica via, la modifica dell’impianto elettrico e termico. Per la realizzazione della nuova sede del punto lavoro il piano di fattibilità prevede interventi per un importo pari a 200mila euro.

«La Cittadella dei servizi – spiega il vice sindaco Paolo Mighietti – è oramai a uno stadio molto avanzato. Abbiamo approvato il progetto di fattibilità predisposto dall’Agenzia Piemonte Lavoro, ora procederemo ad affidare l’incarico al tecnico per realizzare un progetto definitivo ed esecutivo. Conclusa questa fase proseguiremo con l’affidamento dei lavori. In questi anni stiamo operando per attivare una sede unica e comoda per accedere a numerosi servizi pubblici e collettivi. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto stiamo riconoscendo l’importanza che ricoprono questi servizi nella nostra città, destinando a essi spazi adeguati e funzionali per venire incontro all'esigenza dell’utenza».