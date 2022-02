Rete Teatri: un cartellone "diffuso" nei piccoli borghi

IL PROGETTO - Una trentina di Comuni e una quindicina di spettacoli teatrali, dalle commedie al cabaret, ai drammi storici, passando per il divertimento per bambini e ragazzi. È il progetto che sta portando avanti Rete Teatri, realtà costituita dall'associazione culturale Orizzonte di Roma, CasaGrassi Serole, il Teatro Testaccio di Roma, Quizzy Teatro e associazione culturale Stella Nova di Alessandria, per rivitalizzare teatri ma anche spazi adatti a rappresentazioni all'aperto, di piccoli e medi comuni italiani. In questa prima fase si è concentrata l'attenzione su comuni e organizzazioni del Piemonte e della Liguria.

Ad oggi hanno già aderito all'iniziativa i Comuni di Bistagno, Capriata D'Orba, Carbonara Scrivia, Cartosio, Cortemilia, Francavilla Bisio, La Morra, Monastero Bormida, Montechiaro d'Acqui, Pasturana, Pontestura, il Comune di Quargnento, Ricaldone, Spigno Monferrato, Tassarolo, l'associazione culturale Ripa Nemons d Sommariva Bosco, il Teatro Testaccio di Roma. In fase di accordo: il Comune di Merana, l'associazione Mombart di Mombaldone, il Comune di Roccaverano, il Comune di Pietra Ligure e un cospicuo numero di altri Comuni e associazioni piemontesi.

Il progetto è stato presentato martedì 1° febbraio, nella sala convegni Ex Kaimano di Acqui Terme, alla presenza del sindaco Lorenzo Lucchini, di Paolo La Farina (Casagrassi), Monica Massone (Quizzy Teatro), i sindaci e gli assessori dei Comuni aderenti e alcuni artisti. Per conoscere gli spettacoli e la programmazione, si può visitare il sito di Rete Teatri.