Associazione Consumatori: "Terme chiuse, un danno da risarcire"

ACQUI TERME - L’associazione Act consumatori si sta interrogando sulle terme acquesi. Negli ultimi anni la risorsa principale dell’economia nostrana ha registrato una preoccupante contrazione sia nell’offerta sanitaria sia wellness.

Qualche mese fa il Comune di Acqui ha commissionato la realizzazione di un video promozionale sulla città. «Tutto bellissimo se il video non fosse un misto tra fantascienza, bugie e realtà – scrivono dall’Actc – Sono infatti pura invenzione le immagini che illustrano la piscina monumentale, ormai chiusa da un paio d’anni, ed il centro Lago delle Sorgenti, anch’esso chiuso».

Oltre all’indignazione dei cittadini ma soprattutto dei turisti allettati, dal punto di vista legale secondo l’associazione potrebbe configurarsi una responsabilità per “pubblicità ingannevole” in quanto potrebbe pregiudicare il comportamento economico dei destinatari del messaggio. «Abbiamo inviato una pec al sindaco chiedendo la rimozione di quelle parti – spiega il portavoce Massimo Antonucci – Inoltre stiamo approfondendo la questione Terme dalla cessione a Finsystem ad oggi. Stiamo valutando la possibilità di far valere eventuali responsabilità per i danni causati dalla chiusura delle due strutture, la grande piscina e la spa Lago delle Sorgenti, così importanti per la città».