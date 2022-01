Teatro del Rimbombo: "Sul paco senza paura"

CASTELNUOVO BORMIDA - Tutto pronto per il corso di Teatro Benessere organizzato dalla compagnia Teatro del Rimbombo. Presso la sede di Castelnuovo Bormida Laura Gualtieri, dal 2 febbraio, terrà 8 appuntamenti che offriranno "il meglio del teatro senza la paura del palco – afferma - La pratica teatrale si unisce a quella olistica e spirituale in questo corso, fatto per chi vorrebbe riscoprire se stesso senza dover andare in scena a fine anno!".

Secondo l’attrice gli incontri offriranno un’occasione di scambio "in cui si reimpara a guardarsi negli occhi, studiarsi, raccontarsi lasciando cadere il giudizio che ci portiamo dietro nella vita di ogni giorno – precisa - Tra giochi teatrali, odori e gusti nuovi, il corso è una coccola a frequenza bi-settimanale per rilassarsi immersi nella natura tra le nostre aule, il pioppeto e il fiume". L’iniziativa della nota compagnia nostrana rappresenta un giusto compromesso per chi vuole fare il suo primo passo verso l’arte teatrale e chi, semplicemente, ha voglia di staccare dalla quotidianità e dedicare a se stesso del tempo.