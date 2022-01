Giornata della Memoria: gli incontri con le scuole

ACQUI TERME - Giovedì 27 alle 17 la Sala consiliare di Acqui Terme ospiterà un appuntamento collaterale alla Giornata della Memoria. ‘Tra Memoria e futuro, oltre l’indifferenza’, è il tema scelto per l’edizione 2022 che ha interessato anche le scuole della città. Gli alunni dell’Istituto Superiore ‘Parodi’ e dell’Istituto Comprensivo ‘Saracco-Bella’ sono stati coinvolti in progetti ed esperienze sul tema della Memoria e non solo.

"Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare", è il proposito degli organizzatori, istituzionali ma anche del Terzo settore.

Gli incontri e le tematiche

Giovedì Palazzo Levi ospiterà quindi una serie di interventi su tematiche civiche: ‘Per una scuola sana e di robusta Costituzione’, Franco Cravarezza e Patrizia Piana illustreranno i principi costituzionali e l’educazione civile di un progetto di formazione rivolto ad adulti e giovani; Sara Caligaris e Claudia Poggio parleranno invece dei laboratori didattici di storia locale ed educazione civica che hanno coinvolto gli studenti acquesi; ‘Ogni giorno è giorno della Memoria’ sarà l’intervento di Sabrina Caneva, dedicato all’iniziativa per la formazione della ‘Memoria del territorio’, una rete tra scuole, associazioni ed istituzioni; infine Antonio Viscontri e Gigi Gallareto parleranno del ruolo delle amministrazioni locali.

Interverranno anche il sindaco Lorenzo Lucchini, l’assessore Cinzia Montelli e, quale moderatore, Vittorio Rapetti. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming sui canali digitali della Casa comunale.