Domenica 23 i volontari civici di nuovo all'opera

ACQUI TERME - I volontari civici di A Lov Oich tornano all'opera per ripulire da immondizia varia le rive e le aree verdi della periferia di Acqui Terme. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 23, con ritrovo in piazza Levi alle 9.

"L’obiettivo - comunicano da Palazzo Levi - è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’abbandono dei rifiuti in città. Assieme all’Amministrazione comunale, i partecipanti dedicheranno la propria mattinata al servizio della comunità, prendendosi cura del proprio territorio. Ai volontari basterà essere muniti di mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall'Ente locale".

All’evento potranno partecipare esclusivamente gli iscritti all'Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune di Acqui Terme. La richiesta d'iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici deve essere inviata a protocollo@comuneacqui.com, scaricando i moduli dal sito del Comune di Acqui Terme. Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0144.770.307.